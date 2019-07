In casa Barcellona tiene banco il caso Rakitic. Il centrocampista croato è stato immortalato mentre si accingeva a prendere l'aereo per Parigi. Il giocatore ha spiegato di essersi diretto in Francia per trascorrere le vacanze con la famiglia, nonostante le tante voci che lo darebbero per vicinissimo al Paris Saint-Germain. Certamente il Barcellona non sembra particolarmente felice dell'accaduto e non tramonta l'ipotesi di un addio. Nei mesi scorsi, Rakitic è stato accostato anche alla Juventus. I bianconeri, però, non hanno mai affondato il colpo.