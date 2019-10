Ivan Rakitic ci aveva provato, puntando i piedi in estate per non lasciare la maglia blaugrana, ma come riporta Marca, il tentativo sembra essere fallito. Il giocatore croato, infatti, non ha trovato lo spazio che sperava in questo avvio di stagione e sente di aver perso la scommessa fatta a settembre scegliendo ancora la Catalogna. Ora, in attesa di capire le scelte del Barcellona, ci sono tante squadre in fila, oltre alla Juventus che lo aveva cercato proprio come acquisto last minute: ​Inter, Milan e Manchester United guardano da dirette interessate.