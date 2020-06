Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona, ha parlato a Tportal del proprio futuro. Sul giocatore croato, infatti, pendono parecchie voci di mercato, due delle quali portano in Italia: Juventus e Inter sono sulle sue tracce. Ecco le sue parole: "Non devo pensare ad altro. Mi sono allenato bene in questi giorni, mi sento bene e sono convinto che sarò ancora a Barcellona per un po'. Voglio soltanto giocare e divertirmi: questo significa vincere ancora molti trofei con il Barcellona"