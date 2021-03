1









Il centrocampista del Siviglia ed ex Barcellona Ivan Rakitic ha rilasciato un’intervista a LaLiga TV, parlando della sua esperienza in blaugrana: "Quando sono arrivato, ​​la fame di quei giocatori era incredibile. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Xavi e Iniesta. Ho imparato da loro dentro e fuori dal campo. Sono giocatori che hanno meritato i loro successi. Non è un caso che abbiano vinto tutto. Ogni giocatore aveva un ruolo da svolgere e ognuno faceva di tutto per arrivare alla vittoria. A Berlino, prima della finale di Champions League (contro la Juve, ndr), ci siamo detti: 'Se restiamo uniti, nessuno ci potrà battere".