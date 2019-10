Ivan Rakitic è pronto a lasciare il Barcellona e secondo Sport il mese può può essere già quello di gennaio visto che il contratto del croato scade nel 2021 ed i catalani non vogliono perderlo a zero. Il club in pole è l'Inter ma i bianconeri e il Manchester United restano vigili sulla stella del club catalano, pronto più che mai a lasciare il Nou Camp dopo sei stagioni passate nella società blaugrana.