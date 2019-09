Ivan Rakitic sembra destinato a lascire il Barcellona nel mercato di gennaio. Secondo quanto riporta il The Sun, sia Manchester United che Arsenal hanno messo nel mirino il centrocampista del Barcellona assieme al compagno di squadra Umtiti, altro nome accostato in passato alla Juventus. E' stato Rakitic, però, il più vicino ai bianconeri che in estate avevano discusso un possibile scambio tra lui ed Emre Can. Alla fine non venne trovato l'accordo con i catalani ma a gennaio Rakitic può lasciare il Nou Camp: occhio alle inglesi.