Secondo quanto riporta Rai Sport, la Juventus si sta avvicinando a Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona già da tempo accostato ai bianconeri. Infatti, il giocatore avrebbe espresso chiaramente le sue intenzioni per il futuro, ammettendo: ​“Decido io dove andare, non sono un sacco di patate con cui fare qualcosa”. Parole forti, che in ottica di mercato non fanno che mettere ancor più al centro Rakitic ed un suo possibile addio al Barcellona. La Juventus resta vigile.