Il posto non è più fisso e così, Ivan Rakitic, sta cominciando a pensare al suo futuro lontano dal Barcellona. Come riporta La Gazzetta dello Sport, non c'è però solo la Juventus sulle tracce del centrocampista croato. Già a gennaio, infatti, l'Inter di Antonio Conte e Beppe Marotta potrebbe tentare di affondare il colpo, rinnovando così un duello di mercato con la Juventus che ha animato tutto il mercato estivo.