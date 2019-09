Due sono le squadre pronte a darsi battaglia per Ivan Rakitic. Il croato, come scrivono in Spagna, è certo di lasciare il Barcellona a gennaio e, secondo il Chiringuito, Juventus e Paris Saint-Germain sono i due club interessati all'ex Siviglia e Schalke. L'intreccio con il PSG, però, è servito, con Emre Can sul piatto. Il tedesco può finire sotto la Tour Eiffel a gennaio vista l'esclusione dalla lista Champions.