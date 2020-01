Il Borussia resta in pole, ma occhi all'ipotesi scambio tra Emre Can e Rakitic. Queste, le parole riferite da Sky Sport in serata. Come raccontato in giornata da IlBianconero.com, però, la trattativa tra Juve e Borussia Dortmund è ormai agli sgoccioli. In giornata sono andati avanti i contatti, l'offerta dei gialloneri è salita rispetto a quanto prospettato inizialmente: dai 18 milioni della scorsa settimana ai 22 di oggi. Possono bastare? La Juve chiede un ultimo sforzo: a 25 si chiude.