Rakitic è stato davvero vicino alla Juve. Dopo aver giurato amore eterno al Barcellona, le panchine in seguito collezionate al principio della stagione avevano convinto il centrocampista croato a cercare fortuna altrove. Al PSG (il croato era stato richiesto come parziale contropartita a Neymar) avrebbe preferito la Juve ma le due società non sono riuscite a trovare l’accordo economico. Come riporta Calciomercato.com, il problema è nato di fronte all’esigenza bianconera di dover cedere almeno uno degli esuberi della propria rosa: Emre Can, Mandzukic e Rugani. Di fronte alla riluttanza mostrata dai catalani, l’affare si è bloccato ma non sfumato definitivamente perché la trattativa potrebbe tornare alla ribalta nelle prossime finestre di mercato.