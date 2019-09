Ivan Rakitic è sempre più lontano da Barcellona. Dopo un'estate trascorsa in partenza sul mercato, con la Juventus fortemente interessata al centrocampista al pari dell'Inter, oggi si fanno più intense le voci di un suo possibile trasferimento in Qatar, dove le trattative scadono il prossimo 30 settembre. Secondo quanto riportato da Fox Sports, però, Rakitic non è convinto dal trasferimento. Motivo per cui i bianconeri possono tornare a farsi avanti, magari già a gennaio.