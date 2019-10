Secondo quanto riportato dalla stampa inglese ci sarebbe il Manchester United in pole position nella corsa a Ivan Rakitic, centrocampista in uscita dal Barcellona, che piace anche alla Juventus. Il croato è irritato per lo scarso minutaggio concessogli finora da Valverde. Per strapparlo ai baluginava servono tra i 30 e i 40 milioni di euro. United davanti, Juve e Inter osservano.