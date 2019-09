Anche se è arrivato un nulla di fatto non è detto che non si possa verificare in futuro. Di cosa parliamo? Del trasferimento di Ivan Rakitic alla Juventus. Secondo Tuttosport, il centrocampista croato è rimasto scottato dal mancata possibilità di vestire i colori della Juve. L’intesa con la società era stata trovata ed il giocatore attendeva solamente che i due club trovassero un accordo. Nonostante i tanti incontri, non si è giunti ad un accordo e l’ex Siviglia è dovuto rimanere controvoglia in Catalogna. Rakitic infatti teme verrà impiegato con il contagocce da Valverde e spera che tra gennaio e giugno possa riaprisi la strada in direzione Torino. Nello scacchiere di Sarri troverebbe sicuramente più posto.