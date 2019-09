Ivan Rakitic è sempre più lontano dal Barcellona. Il croato ha diverse offerte dal Qatar ma, come scrive Sport, non sembra intenzionato ad accettare la corte qatariota. Si senta ancora un giocatore importante, per questo è pronto a lasciare i blaugrana ma solo peri un club importante: Juve e PSG sono alla finestra, pronto ad approfittare della situazione.