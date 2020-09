Il nuovo centrocampista del Siviglia Ivan Rakitic ha parlato a Cadena Cope e Radio Marca, togliendosi anche qualche sassolino nei confronti della sua ex squadra ma anche nei confronti di Arturo Vidal, ora vicino ad un trasferimento all'Inter. Il cileno sarebbe stato favorito in alcune scelte di formazione dall'amicizia con Leo Messi: "Non lo so - dice Rakitic -. Ho sempre voluto essere disponibile per l'allenatore e c'erano decisioni che non volevo capire, ma dovevo farlo per il gruppo...".