Continuano i contatti tra Juve e Barcellona per Rakitic ed Emre Can. Lo scambio è stato richiesto dal Barcellona, ma la Juve - in un primo momento riluttante - non ha definitivamente chiuso per l'affare. Anche Emre Can sta ragionando in questo senso: nella stagione che porterà all'Europeo, il tedesco vorrebbe gocare con continuità per conquistare la Nazionale tedesca. Rakiti ha invece terminato la sua esperienza in blaugrana: con l'arrivo di De Jong, è a rischio la sua continuità. E alla Juve, che gli garantirebbe un ingaggio importante, andrebbe di corsa.