Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Marca, Ivan Rakitic ha come priorità la permanenza in Spagna. Il centrocampista del Barcellona è stato oggetto di discorsi con la Juventus durante il mercato invernale, messo al centro di ipotetici scambi che poi non hanno trovato esito positivo, ora invece è ambito in Liga, campionato in cui intende rimanere. L’Atletico Madrid ha mostrato gradimento per il croato classe ’88, che piace molto al tecnico Diego Simeone che ne apprezza la duttilità in mezzo al campo. Per il suo futuro si è parlato anche di un possibile ritorno a Siviglia.