Ivan Rakitic è in partenza. L'inizio di stagione al Barcellona è stato a dir poco deludente e i 187 minuti giocati fin qui con la maglia blaugrana non possono bastare a soddisfare il croato. Che, secondo quanto riportato da Sport in Spagna, sarebbe sempre più vicino all'approdo in Italia: Juventus, Inter e Milan stanno pensando al colpo, valutato oggi non più di 35 milioni di euro. Attenzione, però, anche all'assalto dalla Premier League di Manchester United e Tottenham.