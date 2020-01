In estate era stata una suggestione, ora può essere realtà. Al netto di un mercato che la Juve ha dichiarato già chiuso, vanno infatti registrati nuovi movimenti sull'asse Torino-Barcellona, con lo scambio tra Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic ancora in ballo. Lo scrive As e lo conferma anche Sky Sport, nonostante la smentita bianconera. In queste ore i club avrebbero riallacciato i contatti, anche se le valutazioni restano diverse. Rakitic avrebbe già un principio di accordo con la Juventus e il neo allenatore Setién sembra favorevole all'operazione, spiegano in Spagna.