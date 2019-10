Non solo la Juventus, non solo l'Inter. Anche il Milan si è messo sulle tracce di Ivan Rakitic per provare a fare le scarpe alle due rivali. Il centrocampista croato, in rotta di collisione con il Barcellona in estate, è stato accostato a più riprese alla Juventus, ma come riporta Sport, non sarà facile, vista la concorrenza, a cui si sono aggiunti in ultimo i rossoneri.