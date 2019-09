Ivan Rakitic resta nel mirino della Juventus. E' lui il nome caldo per il centrocampo in queste ultime ore di mercato e i bianconeri sono pronti a convincere i blaugrana, per i quali il croato è tutt'altro che incedibile. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l'offerta comprenderebbe o Emre Can, richiesto dal Barcellona, oppure un Mister X dell'ultima ora. Tra i nomi paventati dalla Rosea ci sono Blaise Matuidi, Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur e Federico Bernardeschi, anche se per il momento si tratta soltanto di ipotesi. Secondo quanto raccolto da IlBianconero.com, non ci sarebbero però i margini per la chiusura dell'affare: manca l'accordo sulle valutazioni, e soprattutto il tempo per raggiungere un compromesso.