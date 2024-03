Gli ottavi di finale delle tre competizioni UEFA (Champions League, Europa League e Conference League) sono andate in archivio con quattro squadre avanzate tra Europa e Conference (Atalanta, Milan, Roma e Fiorentina), ma nessuna ai quarti di Champions (fuori Inter, Lazio e Napoli). Oggi, emerge anche il ranking UEFA per club aggiornato, che preannuncia novità per quanto riguarda le squadre italiane. Attualmente, l'Inter è il primo club a rappresentare la Serie A e l'Italia nel ranking UEFA, seguito da Roma, Napoli e Juventus.6. Inter – 60 punti;9. Roma – 95 punti;17. Napoli – 80 punti;21. Atalanta – 72 punti;28. Milan – 59 punti;32. Lazio – 54 punti;55. Fiorentina – 34 puntiIl ranking UEFA viene calcolato sulla base delle ultime cinque stagioni, quindi al momento si parte dal 2019/20 per arrivare al 2023/24. A partire dal 1° luglio 2024, tuttavia, l'annata 2019/20 sarà esclusa dal conteggio per fare spazio alla 2024/25 e questo comporterà a un aggiornamento della classifica per club. Cambieranno le posizioni per le italiane, considerando che Atalanta, Fiorentina, Milan e Roma possono ancora incrementare il totale di punti in questa stagione. Calcio&Finanza fornisce anche un'anticipazione di come cambierà il ranking nel 2024/25. L'eliminazione della stagione 2019/20 favorirà maggiormente Fiorentina e Milan, che in quell'annata non avevano accumulato nessun punto non avendo partecipato né alla Champions né all'Europa League.. Novità anche per quanto riguarda la capolista: non sarà più l'Inter, perché la Roma salirà davanti ai nerazzurri.