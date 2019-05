Spunta un obiettivo a sorpresa per la Juventus per rinforzare il centrocampo nel prossimo mercato estivo. Nel caso in cui Maurizio Sarri dovesse approdare a Torino dal Chelsea, i bianconeri sono pronti a fiondarsi su Allan, centrocampista del Napoli e pupillo del tecnico ai tempi degli azzurri. Sul brasiliano, però, c'è la forte concorrenza del Paris Saint-Germain, pronto ad avvicinarsi a un'offerta da 100 milioni di euro per Allan. La Juventus è alla finestra, in attesa di ulteriori sviluppi. Lo riporta RaiSport.