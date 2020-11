Mino Raiola è tornato a farsi sentire, attaccando la Fifa, bersaglio principale dei più potenti agenti esistenti al mondo. Non a caso, l’italo-olandese assieme a Barnett, Jorge Mendes e Manasseh ha fondato la FAF (Football Agents Forum), associazione che si propone di costruire una nuova federazione calcistica. Non solo il caso Ibrahimovic, perché Raiola è tornato ad attaccare frontalmente, anche alla luce delle nuove regole che la Fifa intende applicare (come, ad esempio, un tetto alle commissioni): "Il tetto ai nostri compensi è motivo per combattere con noi, ma a quel punto bisognerebbe parametrare tutto: mettere un tetto ai soldi degli sponsor, agli stipendi dei dirigenti, a quello del presidente. Tutto questo è una cavolata, ed è illegale. Tra 10 anni la FIFA non esisterà più".



AFFARI CON LA JUVE - Mentre Raiola e i suoi soci pianificano di ribaltare l’ordine del governo calcistico, lui pensa a battere cassa a suon di trattative, firme e ingenti commissioni. Basti pensare che, nel 2019, Forbes aveva stilato la classifica dei procuratori sportivi più potenti al mondo, posizionando Raiola al quinto posto, con commissioni stimate per 63 milioni di euro. E nell’arco della sua carriera, sono tanti i giocatori della sua scuderia che hanno vestito la maglia della Juventus. Altri lo potranno fare in futuro…



