Mino Raiola sta cercando una sistemazione ad Alessio Romagnoli, che nella seconda parte di stagione è scalato dietro nelle gerarchie del Milan superato da Tomori (che i rossoneri stanno cercando di riscattare). Per il difensore cresciuto nella Roma c'era stata anche un'ipotesi Juve in un possibile scambio con Bernardeschi, ma poi non se n'è fatto nulla. Ora invece il suo agente, come racconta Calciomercato.com, ha avviato i contatti con il Barcellona per capire se ci sono margini per iniziare una trattativa. Per Romagnoli il Milan chiede almeno 15 milioni di euro.