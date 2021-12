ha parlato ai microfoni di NCR e, oltre a parlare di De Ligt, si è soffermato anche su Paul Pogna: "50 milioni di euro di commissioni per? L'importo pubblicato da Football Leaks non è corretto. Non dirò altro su quel trasferimento. Le autorità di diversi Paesi hanno esaminato la cosa, non è successo nulla di illegale", ha detto in merito al trasferimento del francese dalla Juve al Manchester United.Sul passaggio didall'Ajax alla Juve, ,invece, ha dichiarato: "Voleva davvero andare alla Juve, ma l'Ajax chiedeva sempre più soldi. Io mi occupo sempre di consigliare sia il giocatore sia la società, cerco di farli incontrare a metà strada perché ne beneficiano entrambi. Nessuno è mai obbligato a fare nulla".