Mino Raiola ha parlato del futuro di Paul Pogba, pallino di Fabio Paratici con la Juve che sta provando da tempo a riportare in bianconero: "Sta vivendo un momento delicato, ma voglio sottolineare con forza anche perché in Inghilterra sono molto sensibili su questo, che è concentrato sullo United, vuole fare un gran finale di stagione e portare la squadra in Champions. Non posso sapere cosa succederà per il suo futuro, in passato c'è stato un grande interesse ma non se ne fece nulla, però contano il presente e il futuro".