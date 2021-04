E dove andrà Erling Haaland? L'attaccante del Borussia Dortmund è già oggi uno dei nomi più chiacchierati sul mercato e lo sarà sempre più man mano che la stagione volgerà al termine e i club tireranno sostanzialmente le somme in vista del calciomercato. Intervistato da Sport1 in Germania, Mino Raiola ha parlato della possibilità che il centravanti possa lasciare Dortmund: "Sì è vero ho incontrato i dirigenti del club e mi hanno ribadito che la loro volontà è quella di non vendere Haaland questa estate. Io lo rispetto, ma non significa che sia d'accordo. Con loro c'è un ottimo rapporto, sicuramente non siamo in guerra".