Mino Raiola, procuratore di tanti giocatori della Juventus tra cui Matthijs de Ligt, ha parlato a margine della sfida di giovedì in Coppa Italia dei bianconeri contro il Milan. Ecco le sue parole sul difensore olandese, riportate da Tuttosport: "Bilancio dei primi mesi? È un ottimo bilancio. Praticamente è andato esattamente come volevamo noi, come speravamo. L'unica cosa che non è andata così bene è che non si doveva fare male Chiellini. Avendo questo grande professor accanto, Matthijs poteva essere più graduale, ma è anche vero che certe volte se non ti tuffi in acqua non puoi certo imparare a nuotare".