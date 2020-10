Di solito si parla di "cura" nel caso di allenatori che rivitalizzano una squadra o dei giocatori. Invece si potrebbe parlare di "cura Raiola" nel caso di Federico Bernardeschi, che si è affidato al super procuratore quest'estate. L'estate della sua permanenza alla Juventus. Una permanenza fortemente voluta dall'ex Fiorentina, che però non sta avendo (per ora) un riscontro concreto sul campo, dove invece Bernardeschi è entrato nel mirino della critica per alcun prestazioni poco convincenti. In cosa consiste la cura Raiola? Nel convincere il giocatore a lasciare il club bianconero già a gennaio, cercando squadre in tutta Europa che possano essere interessate al suo assistito.