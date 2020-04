5









Il centrocampo è stata forse la nota dolente in questa stagione per la Juventus. Una macchia su una squadra che, in teoria, era stata programmata per dominare il gioco proprio nella fascia mediana. D'altronde, non si cerca un tecnico come Maurizio Sarri se le intenzioni non sono quelle. Eppure, lo scorso mercato, è stato all'insegna di Matthijs de Ligt, la spesa più importante dal punto di vista economico, che ha occupato buona parte del budget bianconero. Un acquisto che, però, è stato anche dettato da due scommesse low cost che si sono rivelate essere al di sotto delle aspettative: Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Così, memore del passato, la Juventus sta guardando al grande nome proprio a centrocampo e, oltre a Paul Pogba, come riporta Calciomercato.com, ci sarebbe anche Donny Van de Beek.



Il trequartista olandese, che insieme a De Ligt ha condiviso l'esperienza trionfale all'Ajax nella scorsa Champions League, è uno degli uomini di punta della scuderia di Mino Raiola, che sta pensando ad un nuovo futuro per lui: ​"La sua decisione? È importante che Donny prenda una decisione in base ai propri sentimenti e pensi a dove può adattarsi meglio e dove avrà più successo” ha dichiarato il procuratore italo-olandese. Parole che lasciano aperte mille porte, specialmente quelle della concorrenza, targata Real Madrid o Premier, ma proprio il canale preferenziale che i bianconeri hanno aperto con Raiola potrebbe essere la chiave di volta della trattativa. I prezzi, poi, non sembrano essere nemmeno così alti: Maradonny, come lo chiamavano ai tempi di giovanili, costa circa 45 milioni di euro, una cifra sicuramente meno alta di quanto non potesse essere un anno fa.