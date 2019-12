Mino Raiola, agente del nuovo attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland, ha parlato al Telegraph della decisione del suo assistito dopo una prima metà di stagione da urlo con la maglia del Salisburgo: "Il club che ha avuto più contatti diretti con lui è stato il Manchester United. E’ la società con la quale ha parlato di più, ma tutti hanno avuto la possibilità di parlare con lui. Haaland ha sentito che in questo momento andare in Inghilterra non era il passo giusto per la sua carriera, ma non ha nulla contro lo United o contro Solskjaer. Ha scelto il Borussia tra tanti club ed io sono contento, alla fine è andato dove voleva e per lui questa è la cosa migliore in questo momento. Se avesse voluto lo United sarei stato obbligato a portarlo lì, ma non era quello che voleva".



OFFERTA UNITED - "L’offerta del Manchester United era buona, ma non si trattava di una questione economica. Il ragazzo ha semplicemente scelto il Borussia Dortmund per questa fase della sua carriera. Non c’è stato alcun litigio, si è trattato di una normale negoziazione ed il giocatore ha scelto un percorso diverso. Se vogliono incolpare qualcuno va bene, possono incolpare me, ma il ragazzo è felice".