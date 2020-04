Il super-agente Mino Raiola ha grandi progetti per i suoi migliori assistiti per il mercato estivo che verrà. Piani, idee che, stando a quanto riporta Marca, non possono far felice la Juventus. Come si legge in prima pagina sul quotidiano spagnolo, la missione dell’italo-olandese è quella di portare al Real Madrid ben tre calciatori della sua scuderia: Erling Braut Haaland del Borussia Dortmund, Paul Pogba del Manchester United e Matthijs De Ligt della Juventus. L’olandese è un giocatore della difesa bianconera, mentre gli altri due sono obiettivi di mercato, su tutti il centrocampista francese.