Ne ha scritto La Gazzetta dello Sport: su Kostas Manolas, che tanto piace alla Juventus, i discorsi sono decisamente aperti. I bianconeri pensano a uno scambio che porterebbe alla Roma anche Gonzalo Higuain, e nel mezzo sarebbe finito anche il destino di Nicolò Zaniolo, ancora lontano dal rinnovo promessogli da James Pallotta. Il difensore greco, in ogni caso, resta chiaramente in uscita: e la destinazione Torino sarebbe certamente gradita, soprattutto con un contratto nuovo di zecca e ritoccato. Il suo agente, Mino Raiola, sta lavorando proprio in questo senso. La prima richiesta? Decisamente alta: si parte dai 6 milioni di euro a stagione. Netti.