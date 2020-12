1









Poche parole, ma buone, quelle che arrivano dalla prima pagina di Tuttosport. Del resto, quando si muove Mino Raiola per parlare, non lo fa mai con poche notizie in mano.



POGBA - Ecco, e la più succulenta la dà subito, diventa la primapagina del giornale in edicola. Nell'esclusiva mondiale per il quotidiano torinese, l'immagine di Pogba in maglia Juve che abbraccia Mino: "Paul a Manchester non è felice e lascerà lo United - le sue parole -. Sì, potrebbe tornare a Torino. Ibra-CR7 sarebbe stata una coppia perfetta per Pirlo. Fiero del Golden Boy ad Haaland".