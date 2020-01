Uno show di Mino Raiola, che fa sperare la Juve. Il noto procuratore è intervenuto a Telelombardia a margine di Brescia-Milan, parlando anche di mercato. Due i nomi particolari in orbita bianconera, Pogba e Donnarumma. Sul ritorno in bianconero del francese ha detto: "I tifosi bianconeri devono sognare, perché se non lo fai sei morto. Io non lavoro nei sogni, ma nel mondo vero per fare le scelte giuste per i miei assistiti. Ora non è il momento di dire quale sarà il futuro di Paul".



DONNARUMMA - "Aspetto ancora le scuse di quei tifosi che mi hanno minacciato e dato del coglione, perché poi le cose sono andate come dicevo io. Andiamo avanti per gli altri due anni, non voglio crare alcun tipo di polverone. Se piace alla Juve? Se non piacesse loro vorrebbe dire che non capiscono nulla di calcio".