È tempo di trattativa, ora più che mai, da concludere il prima possibile perché il tempo è tiranno. Ma è anche tempo dei rinnovi tenuti in stand-by fino alla fine del mercato, da risolvere entro il gong del 5 ottobre. Come riporta Rete Sport, l’agente Mino Raiola si è presentato a Trigoria per discutere con al Roma del prolungamento del contratto di Riccardo Calafiori, terzino sinistro classe 2000 seguito anche dalla Juventus. Il giocatore dovrebbe rinnovare fino al 2025.