Tutti pazzi di Erling Haaland. Il giovane attaccante ha segnato il primo gol post stop per il coronavirus, sabato, nella sfida vinta 4-0 dal suo Borussia Dortmund contro lo Schalke 04. Non solo: anche uno splendido assist e una prestazione, nel suo complesso, devastante. Una vera e propria forza della natura, che segna a raffica e può crescere ancora tanto. Oggi, se le cose fossero andate diversamente, poteva giocare nella Juve.





La Juve rimpiange un’operazione che aveva impostato già quasi due anni fa, nell’estate in cui arrivò Ronaldo dal Real, saltata per volontà del norvegese, che scelse il Salisburgo per giocare titolare. Lo ha confermato lo stesso agente del giocatore, Mino Raiola, come racconta La Repubblica: “Haaland? Alla Juve me lo avrebbero fatto giocare nella squadra Under 23…”.



Adesso Haaland è la stella del Borussia Dortmund, che però già teme di perderlo per una clausola rescissoria davvero pericolosa. Nel luglio del 2021, tra poco più di un. anno, l’attaccante potrà essere prelevato per “solo” 75 milioni di euro. Una cifra importante, certo, ma non per un talento, ancora diciannovenne, di queste potenzialità.