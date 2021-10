​Mino Raiola continua a tenere in sospeso la situazione relativa al rinnovo di contratto di Paul Pogba col Manchester United, con una schiera di società tra cui la Juventus intente a osservare e sognare il colpo a parametro zero. Il centrocampista francese al momento non gode di ottimi rapporti coi Red Devils, in un momento di pochi alti e molti bassi. Queste intanto le parole di Raiola al Times: "Dovreste chiedere allo United del prolungamento del contratto di Pogba.