Mino Raiola è pronto a portarsi via due giocatori del Manchester United nella prossima estate: secondo la stampa inglese, infatti, i due centrocampisti assistiti dall'agente italiano Paul Pogba e Jesse Lingard, che hanno entrambi il contratto in scadenza a giugno 2021. I rinnovi non arrivano, su Pogba è sempre forte l'interesse della Juventus con Fabio Paratici che sta lavorando già dall'estate scorsa per riprenderlo a Torino. Occhio però alla concorrenza del Real Madrid, perché c'è Zinedine Zidane pronto a fare di tutto per portarlo in Spagna.