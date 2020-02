Wesley ha ricevuto la prima convocazione con la Juve, e il suo agente Mino Raiola era molto soddisfatto. "Riteniamo che sia molto interessante. Era del Flamengo - le sue parole registrate ieri sera nella zona mista di San Siro -. Non sono molto abituato a prendere giocatori brasiliani ma in ogni caso facciamo di tutto per aiutarli nella crescita della loro carriera. Gasolina ci piace e piace molto anche alla Juventus. E' una laterale offensivo veloce, del resto lo dice anche il nome Gasolina".