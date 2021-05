L’agente italo-olandese Mino Raiola ha concesso un’intervista al quotidiano spagnolo As, occasione in cui ha parlato del futuro di Pogba e ha espresso il suo giudizio sulla Superlega: “"E' importante sapere cosa voglia fare il Manchester United per Pogba, quale progetto ci verrà prospettato. Paul vuole vincere la Champions League e altri titoli, vedremo se questo sarà possibile allo United o altrove. Perché non è ancora andato al Real Madrid? Questa è una domanda che dovete rivolgere a loro, ma Pogba ha sempre avvertito un grande fascino per il Real anche per la presenza di Zidane. E' il suo idolo sin da bambino".



SULLA SUPERLEGA - "Ho un'idea al riguardo completamente diversa da quella di tutti gli altri: io sventolerò sempre la bandiera contro la Fifa, contro questa mentalità monopolista che non mi piace. A calcio si può giocare anche senza la Fifa. Gli organizzatori della Superlega volevano prescindere dalla Champions League e secondo me sbagliano. La parola chiave dovrebbe essere "anche". Vi immaginate il Real Madrid che possa giocare sia la Champions che la Superlega? Sarebbe l'esperimento più straordinario nella storia del calcio e poi sarebbe il grande pubblico a decidere quale sia il più bello. Ho assistito con incredulità alle proteste in strada della gente, perché protestavano contro qualcosa che ancora non era stato spiegato bene. La verità è che i campionati nazionali sono stati danneggiati dall'attuale format della Champions e dal Fair Play Finanziario, che ha allargato le differenze tra i grandi e i piccoli club".