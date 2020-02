A TalkSports, Minoparla del futuro di: "I tifosi dello United dovrebbero rileggere l'intera intervista. E' legato allo United fino ai prossimi Europei. L'unica cosa importante è tornare quanto prima ad aiutare la squadra, fare un buon finale di stagione per il Manchester. Questo è quello che ho detto in Italia, questo è quello che sto dicendo ora. Non sto provando a mettere in imbarazzo il club e non vedo come possa averli offesi. Non ho offeso il Manchester United, i loro proprietari o i loro tifosi in qualsiasi modo. Il resto sono cazzate".