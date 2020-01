Mino Raiola, agente tra gli altri di Paul Pogba, ha parlato a Sky Sport Uk del futuro del suo assistito, che piace alla Juve: "United? E' tornato quando in molti pensavano che non l'avrebbe mai fatto. La gente se l'è dimenticato. Forse Ferguson non è contento che Pogba abbia firmato per il Manchester United, ma l'ha fatto. Tutti sanno che le ambizioni del club non sono state soddisfatte negli ultimi anni, siamo onesti. Se il giocatore e il club non sono felici, ci sono tanti modi per risolvere la questione, ma non ora. Non è il momento di lavorare a ciò che potrebbe succedere in estate. Mi aspetto che i miei giocatori e le mie squadre siano felici. Lui ha bisogno di tornare in forma e di tornare a giocare. Poi il mio obiettivo sarà quello di rendere tutti felici. Il suo rapporto col Man United? E' buono e professionale, onesto e amichevole. Non ho mai parlato con Solskjaer ma il mio rapporto con Woodward è trasparente".