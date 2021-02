Il potente agente italo-olandese Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Calciomercato.com sul futuro di due suoi assistiti, Pogba e Donnarumma: “Pogba? Bisogna lasciarlo in pace, la gente è molto nervosa. Quando parlo dico la mia opinione le azioni schizzano in borsa. Gente che non dorme più la notte. È meglio quindi non parlarne. Una percentuale di un suo ritorno alla Juve? Quello che devo fare lo faccio davanti ad altre persone, non a voi”.



SU DONNARUMMA – “Deve essere lasciato in pace, perché sta cercando di fare qualcosa di importantissimo per il Milan e la sua carriera. Questa è l’unica cosa che è importante. Tutto il resto si fa dietro, senza che nessuna sappia niente, nella calma, e così sarà per sempre”.