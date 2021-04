Ampio spazio al blitz di Mino Raiola a Torino nella prima pagina di Tuttosport: “Juve: Mino, pensaci tu – Raiola a Torino: l’agente ha un ruolo fondamentale per definire le operazioni che possono riportare in bianconero Kean (obiettivo anche dell’Inter) e Pogba. Vi riveliamo le mosse del club di Agnelli”.



La Gazzetta dello Sport si sofferma su Gigio Donnarumma, assistito dall’agente italo-olandese: “Gigio-Juve, porta aperta – Blitz di Raiola a Torino, si è parlato anche del portiere azzurro. Il Milan preoccupato: il rinnovo a 8 milioni a stagiona appare sempre più difficile”



Il Corriere dello Sport propone in prima pagina l’intervista a Locatelli, obiettivo di mercato della Juventus: “Sogno una grande in Europa”