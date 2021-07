è il grande sogno della Juventus. E i sogni, a volte, si realizzano. Non quest'anno probabilmente, nel quale i bianconeri, come ogni altro club europeo, fanno fatica a trovare i soldi per fare mercato a causa della crisi dovuta al Covid. L'unico Paese dove c'è una maggiore disponibilità economica è l'Inghilterra, e secondo quanto racconta la stampa francese Paul Pogba sarebbe stato proposto proprio in Premier League, al Liverpool. I Reds sono in cerca di un centrocampista dopo l'addio di Wijnaldum, e secondo Le10sport.com ci sarebbero già stati dei contatti con Mino Raiola.