Dario Donato, esperto di economia applicata al calcio, ha fatto il punto sulledi livello internazionale in queste ultime finestre di mercato, in particolare dopo l'acquisto di Matthijs de Ligt dall'Ajax. Questo il suo editoriale a riguardo su Calciomercato.com:fino al 30 giugno 2024. Il difensore centrale 19 enne era, fino a qualche ora fa, uno dei diamanti più puri in predicato di passare di mano in questo calciomercato e, come preventivabile, la Juventus ha dovuto dare una lucidata all’Iban aziendale per assicurarselo.Quando di mezzo c’è uno dei grandi dominus del calciomercato come Raiola, tuttavia, il prezzo del cartellino può non essere tutto quello che c’è da spendere per un club.Questo punto è notoriamente la commissione che le società pagano agli agenti intermediari per convincerli a muovere un giocatore nella loro direzione piuttosto che in un’altra. E’ altrettanto probabile che non sia destinata tutta a loro (spesso una parte può finire ai calciatori stessi), ma il dato significativo è che nei. Non solo per Mino da Montecarlo, ma anche per altri protagonisti del mercato come. Assicurarsi l’allora 19enne francese fu un affare per Marotta perché gli oneri accessori richiesti dal suo agente furono contenuti, come emerge andando a ripescare la relazione intermedia di gestione del 2012, da cui spunta la cifra diIn questo caso, come accade spesso in trattative utili alla società per elevare il prezzo di cartellino di un calciatore (allungandogli il contratto), la commissione fu più elevata. La Juventus dovette capitalizzare a bilancio altri 4,53 milioni cui poi andarono a sommarsene altri 2 nella stagione 2015/16. Sostanzialmente l’ingaggio di Pogba da parametro zero si trasformò in un investimento da oltre 8 milioni di euro in spese accessorie contabilizzate. Ma la chiusura del cerchio giottesco, per Raiola, arrivò con il #Pogback a Manchester del 2016: un’operazione da 105 milioni di euro per la Juventus che si tradusse però in una plusvalenza effettiva da 72,6.Nel giro di 4 anni, tradotto, muovere e rinnovare il contratto a Pogba sull’asse Manchester-Torino e ritorno è valso al re dei procuratori una somma quantificabile in circa 35 milioni di euro versati dalla Juventus sui suoi conti: praticamente uno stipendio da 9 milioni netti a stagione., nel “rispetto” di una prassi (discutibile quanto si vuole) che però accomuna tutti i grandi club, senza che la Fifa per il momento sia riuscita a fissare un argine., mentre per capire il costo di ingresso “gratuito” dialla Continassa bisognerà aspettare probabilmente la relazione semestrale. Al momento una cifra non è stata comunicata, ma secondo indiscrezioni si dovrebbe essere anche in questo caso. Per convincere il giocatore a muoversi a parametro zero in direzione Torino, nella scorsa stagione, sono stati necessari, praticamente il costo del cartellino di un giocatore di fascia media per la Serie A:Ma la Juventus nello scorso esercizio non si è fermata a questo, come tutti ricordano. Il costo-cartellino di Cristianoche, in termini di commissioni, non è riuscito nemmeno a scalfire i 26 incassati da Mino Raiola, suo principale competitor sul mercato dei super agenti, per smuovere Pogba da Torino. Operazione non riuscita al portoghese nemmeno con, pagato 40 milioni al Valencia un anno fa, ma senza oneri accessori da quanto risulta aprendo la relazione semestrale al 31 dicembre 2018.I costi legati agli agenti nella scorsa stagione saranno visibili con la, ma è facile immaginare che l’effettopossa aver riportato in alto l’asticella, come nella stagione della “costosa” cessione di Pogba in cui sui libri bianconeri si toccarono i 50 milioni complessivi:i bianconeri hanno già stanziato 10,5 milioni a Raiola per de Ligt, una decina a mamma Rabiot e 3,7 per Ramsey.La spesa si inserisce in un paradigma che Agnelli & Co. perseguono ormai da anni: acquistare a parametro zero i giocatori più interessanti, assicurando commissioni di ingresso più appetibili rispetto ai competitors. Così è andata per Emre Can, Rabiot, per i “soli”, per Ramsey, Khedira, all’epoca per Llorente e Neto.Eppure quando si chiede a un tifoso juventino quale sia stato il miglior parametro zero della storia recente del club, ci sono il 90% delle possibilità che risponda:GRAFICA 6