soprattutto il fatto che - a detta del suo agente - si senta pronto per un nuovo passo della sua carriera. I piani della Juve non sono sconvolti, ma l'agitazione tra i tifosi bianconeri è forte, perché lui è per forza e per atteggiamenti il capitano della nuova generazione juventina. Le parole di Raiola non sconvolgono perché fanno parte del personaggio,Come riporta calciomercato.com, il contratto di De Ligt scade nel 2024, lui è il giocatore attualmente più pagato dalla Juve con i suoi 8 milioni netti più 4 di bonus e al termine della stagione, la Juve dovrà versare ancora 30 milioni (15 l’anno) all’Ajax dei 75 previsti dall’acquisto datato 2019. Nello stesso periodo si attiverà la clausola rescissoria che inizialmente sarà da 125 milioni, destinata a salire a circa 140 l’estate precedente alla scadenza di contratto. Cifre che sembrano tutelare la Juve in quella che si preannuncia una maratona per il rinnovo del contratto.La cessione di De Ligt non è in programma, per convincere la Juve servirebbe una cifra comunque in grado di avvicinarsi a quella prevista dalla clausola rescissoria.